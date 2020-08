Ram 1500 TRX: in arrivo una versione meno potente?

Ram ha presentato nelle scorse ore il nuovo Ram 1500 TRX e già si ipotizza l’arrivo di una versione meno potente che potrebbe unirsi alla gamma. Attualmente, il TRX è stato annunciato con un solo motore, ossia l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri di FCA in grado di sviluppare una potenza di 712 CV e 880 nm di coppia massima.

Il prezzo base del pick-up ad alte prestazioni è di 69.995 dollari (59.132 euro) che è significativamente più alto rispetto ai poco più di 53.000 dollari (44.774 euro) per acquistare il Ford F-150. Automobile Magazine ha contattato la casa automobilistica americana per ottenere una risposta alla sua domanda se è previsto l’arrivo sul mercato di un 1500 TRX più economico senza il compressore volumetrico.

Ram 1500 TRX: la casa americana potrebbe rendere più allettante il pick-up con una versione più economica

La risposta del marchio di FCA è stata “non al debutto“. Non si tratta di un no definitivo e ciò ha spinto il sito Internet a fare alcune speculazioni. Ram dispone di una serie di motori V8 che potrebbe utilizzare per un Ram 1500 TRX più economico.

Ad esempio, potrebbe sfruttare l’otto cilindri da 6.4 litri usato sulle Dodge Charger e Challenger SRT 392. Quest’unità è capace di produrre 492 CV e 644 nm, sufficienti per rendere il veicolo competitivo con l’attuale F-150 Raptor, equipaggiato con un V6 biturbo da 3.5 litri che eroga 456 CV e 691 nm.

Secondo il capo di Truck and Off-Road Group di MotorTrend Group, un Ram 1500 TRX con motore 392 avrebbe molto senso. “Potrei sicuramente vedere la casa automobilistica realizzare un TRX con un V8 ad aspirazione noturale per porlo allo stesso livello del prezzo di partenza del Raptor. Se usasse il 392, scommetto che la potenza sarebbe comunque competitiva e darebbe ai potenziali clienti qualcosa che Ford non offrirà: il sound di un dolce V8 a tutto gas mentre scivola lateralmente nel deserto“, ha detto il dirigente.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire se realmente Ram porterà sul mercato una versione del genere.