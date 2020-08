RAM 1500 TRX: AEC Europe importerà il veicolo in Unione Europea

AEC Europe, importatore ufficiale dei marchi Dodge e RAM di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nell’UE e nell’EFTA, sta preparando l’importazione e la distribuzione della nuova RAM 1500 TRX. Dopo che Fiat Chrysler Automobiles ha presentato l’attesissimo RAM 1500 TRX con un motore V8 sovralimentato da 6,2 litri e 712 CV, AEC Europe si prepara a importare e distribuire il nuovo membro della famiglia di pickup RAM conosciuto nei paesi dell’UE e dell’EFTA.

In conformità con i processi di introduzione sul mercato stabiliti dall’importatore per l’attuale gamma di prodotti Dodge e RAM, AEC Europe sta lavorando a test e adattamenti per gli standard dell’UE, nonché alla successiva distribuzione tramite la rete di concessionari ufficiali di oltre 125 partner in tutta Europa. “Siamo molto ottimisti sull’inizio della commercializzazione della RAM 1500 TRX.”

“Ciò è dovuto alla domanda in costante crescita di pickup ad alte prestazioni in Europa e alla popolarità prevista di questo modello unico della serie RAM. Il RAM 1500 TRX è in fase di test per garantire che sia conforme alle normative UE e dovrebbe essere disponibile per la consegna a dicembre 2020 “, ha affermato John RF Muratori, Chief Operating Officer di AEC Europe.

