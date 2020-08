Per 40 euro, metti il tuo faccione al GP di Monza

Al GP di Monza non potrai esserci: siamo in pandemia e occorre limitare i rischi dei contagi. Ma con un contributo minimo di 40 euro gli appassionati potranno esporre una sagoma personalizzata sulle tribune dell’autodromo brianzolo. Con Face for fan, a Monza il tifo diventa virtuale. E tu, per 40 euro, metteresti il tuo faccione al GP di Monza? È un’iniziativa benefica: gli appassionati potranno ricreare la propria silhouette a grandezza naturale. Che verrà poi riprodotta sulle sagome posizionate per tutto il weekend di gara sulle gradinate della pista brianzola.

Al GP di Monza tu ci sarai… virtualmente

Su alcune selezionate tribune dell’Autodromo Nazionale Monza verranno installate delle silhouette a grandezza naturale che riproducono i busti dei tifosi. Ogni immagine è composta dal vero volto di un fan, riprodotto da una fotografia, e da una t-shirt a scelta con i colori del Paese d’origine del tifoso o con motivi legati alla gara italiana.

Istruzioni per la sagoma al GP di Monza

Per creare una sagoma basta collegarsi con lo smartphone al sito dell’autodromo. Selezioni una delle maglie disponibili e scatti un selfie. Il ricavato netto verrà devoluto in beneficenza alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Nonché all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. E all’associazione Brianza per il Cuore di Monza.

Sfizioso il gioco di parole. La faccia (face) al posto del tifoso (fan), metti la faccia per divertimento (fun). Da provare.

Grande attesa per la Ferrari a Monza

E a proposito di Ferrari, Mattia Binotto parla del momentaccio del Cavallino: a Barcellona, dice, potevamo arrivare quarti, pagate delle brutte qualifiche. Il progetto SF1000 non è abbandonato, porteremo sviluppi studiati appositamente per Spa e Monza e lavoriamo anche per il 2021.