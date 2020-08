Peugeot sta progettando modelli GTi elettrici

Peugeot intende sostituire la sua linea ad alte prestazioni GTi con un’intera famiglia di modelli sportivi con propulsori elettrici e ibridi, che saranno designati PSE (Peugeot Sport Engineered). Il primo modello della nuova linea sarà la Peugeot 508 Plug-In Hybrid PSE. Peugeot aveva già presentato un concept al Salone di Ginevra dello scorso anno e il lancio è previsto per febbraio 2021, come ha scoperto la pubblicazione tedesca Automobilwoche. Inizialmente sono previste solo 1.000 unità della 508 PSE.

L’azienda francese vuole farsi un’idea di questo mercato, attualmente ben occupato dalle “potenze tedesche”. “Peugeot ha geni sportivi e vogliamo farli rivivere”, ha detto una fonte anonima alla rivista tedesca. Queste ambizioni sono di andare oltre un modello in edizione limitata. La Peugeot 3008 PSE ibrida plug-in è prevista come secondo modello. In origine, il lifting doveva essere presentato a giugno, ma è stato rinviato all’autunno a causa della pandemia di Coronavirus. L’aggiornamento sarà ora presentato come una variante ad alte prestazioni con trasmissione PHEV e sarà disponibile presso i rivenditori dalla primavera 2021.

Allo stesso tempo, Peugeot sta anche lavorando a una versione sportiva puramente elettrica della e-208, che potrebbe essere chiamata e-208 PSE ma non ha rilasciato ulteriori dati sul modello. Il fattore decisivo è la gestione della batteria, che deve essere ottimizzata per questi modelli PSE poiché attualmente non c’è abbastanza spazio per una batteria con più di 50 kWh.

