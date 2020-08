Peugeot non mette da parte la capacità di carico delle sue vetture

La tendenza degli ultimi decenni vuole che i nuovi modelli siano meno avvezzi ad ospitare bagagli, quindi meno propensi a garantire capacità di carico interessanti su cui un tempo si puntava anche tanto. Non sembra però questo il caso di Peugeot che invece vuole garantire un preciso modus operandi in grado fornire la giusta capacità di carico anche quando si cambia da modello a modello e da una motorizzazione a un’altra. Non è un caso se oggi le nuove Peugeot 208, 2008, 3008 e 508 forniscono la medesima capacità di carico in termini di volume del bagagliaio, senza pregiudicare l’abitabilità, indipendentemente dalla tipologia di alimentazione scelta. In questo modo sia se si sceglie l’alimentazione a benzina o diesel o l’elettrica, le cose non cambiano visto che ad esempio nemmeno le batterie rappresentano un disturbo dal punto di vista dell’ingombro.

Capacità di carico decisamente interessante

Volendo fornire un esempio pratico, la Peugeot 208 può ospitare fino a 8 bagagli di eguale dimensione (considerando un trolley dalle caratteristiche tipiche di quelli che si usano per un viaggio aereo) all’interno del bagagliaio con disposizione dei sedili invariata. Se poi si considera la 508 Station Wagon, che dispone del bagaglio più ampio, abbassando il divano posteriore si potrebbero stivare fino a 44 bagagli contemporaneamente delle medesime caratteristiche descritte in precedenza.

In questo senso non varia quindi il volume dei bagagliai dei modelli Peugeot citati in funzione della motorizzazione scelta in fase di acquisto della vettura. Ciò rappresenta un elemento molto interessante visto che nulla cambia se si sceglie una variante dotata di motorizzazione termica o una variante dotata di motorizzazione elettrificata. Un vantaggio per tutti e un concreto vantaggio nella filosofia adoperata dal costruttore francese. Rimanendo sulla 208, questa possiede un bagagliaio capace di un volume (con sedili in posizione) di 311 litri ovvero gli stessi della sua controparte elettrica e-208.

Nulla cambia nemmeno sulla 2008 che anche nella variante elettrica e-2008 possiede una capacità di 405 litri per quanto riguarda il bagagliaio. Stesso discorso anche sull’altro SUV Peugeot; la 3008 ha infatti un volume di carico con sedili in posizione pari a 395 litri sia per la versione tradizionale che ibrida plug-in. Ovviamente discorso identico anche sulla 508 sia Fastback che Station Wagon.