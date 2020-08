Maserati MC20: nuove foto spia in attesa del debutto

Maserati MC20, la prima vettura a motore centrale del marchio dalla speciale MC12, è uno dei debutti più attesi dell’anno. La cosa buona è che l’attesa è quasi finita, visto che Maserati solleverà i veli dalla MC20 il 9 settembre a Modena nell’ambito di un evento chiamato “MMXX: The time to be audacious”. Anche se abbiamo già intravisto la supercar MC20 grazie alle foto ufficiali, una serie di scatti spia pubblicati nelle scorse ore offrono il migliore sguardo finora della prima vettura completamente nuova di Maserati dal 2015.

I fotografi spia hanno avvistato l’auto di prova vicino allo stabilimento Maserati di Modena ed è evidente che abbiamo a che fare con il modello di produzione nonostante il pesante camuffamento che copre persino le ruote. I punti salienti visibili includono la griglia caratteristica della Maserati, i fari verticali che ricordano in qualche modo quelli della Ferrari F430, i paraurti posteriori posteriori che ospitano due enormi prese d’aria, i fanali posteriori orizzontali e i due scarichi centrali. Siamo sicuri che ci saranno molte sorprese una volta che il camuffamento verrà rimosso, poiché questo prototipo presenta ancora imbottiture in aree essenziali.

Maserati MC20 disporrà di un nuovissimo motore V6 biturbo da 3,0 litri soprannominato “Nettuno” . Dotato di un angolo di 90 gradi tra le bancate dei cilindri, carter secco, un wastegate elettronico e un sistema di combustione della precamera derivato dalla F1 con doppie candele, il motore eroga 630 CV a 7.500 giri / min e 730 Nm di coppia da 3.000 giri / min. L’MC20 sarà il primo modello ad utilizzare questo motore ma Maserati ha lasciato intendere che il “Nettuno” potrebbe trovare la sua strada anche su altri modelli.

