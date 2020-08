Alfa Romeo Montreal: è possibile il suo ritorno?

Negli scorsi mesi vi abbiamo mostrato numerosi render di come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Montreal nel caso in cui la casa automobilistica del Biscione decidesse di riportare sul mercato il celebre modello. A questo punto la domanda sorge spontanea. In tanti nelle scorse settimane si sono domandati se un simile modello possa realmente sperare di tornare nella gamma dello storico marchio milanese.

Obiettivamente rispondere a questa domanda al momento sembra molto difficile. Questo in quanto per quello che concerne il futuro di Alfa Romeo le notizie ufficiali sono davvero poche. In questo momento oltre al SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale la cui produzione partirà il prossimo anno a Pomigliano, l’unico altro modello confermato è un B-SUV che presumibilmente sarà mostrato in anteprima nel corso del 2022 per poi essere lanciato sul mercato nel 2023.

Sappiamo però che grazie alla fusione di Fiat Chrysler con PSA che darà origine a Stellantis le cose per il Biscione potrebbero cambiare con l’arrivo di numerosi modelli. Certo una nuova Alfa Romeo Montreal forse non sarebbe un’auto fondamentale per il rilancio del marchio milanese trattandosi di un modello di nicchia che se mai dovesse essere presentato arriverebbe sul mercato in edizione limitata.

Tuttavia dato il DNA sportivo che da sempre caratterizza Alfa Romeo un simile veicolo, che comunque fa parte della storia del Biscione, sicuramente si troverebbe bene in una futura gamma rinnovata che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe disporre di numerosi SUV, alcune berline e anche un’auto sportiva in edizione limitata lanciata in collaborazione con Maserati.

