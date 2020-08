PSA lancia il nuovo servizio Free2Move Rent nel Regno Unito

PSA aggiungerà nel Regno Unito l’offerta Free2Move Rent alla sua divisione mobilità con l’obiettivo di trarre vantaggio dalla crescente domanda da parte dei clienti per il noleggio flessibile. Lo stesso servizio è stato lanciato negli scorsi giorni anche in Italia.

La nuova offerta di noleggio a breve e medio termine, predisposta per essere resa disponibile sia ai clienti aziendali che a quelli privati entro la fine dell’anno, permetterà di utilizzare i veicoli forniti dalle concessionarie dei marchi Citroen, DS, Peugeot e Vauxhall.

Free2Move Rent: il nuovo servizio di noleggio debutta anche in UK

Martin Gurney, direttore del reparto flotte e veicoli usati del Gruppo PSA, ha dichiarato che i veicoli possono essere esternalizzati da Free2Move Rent tramite un fornitore di terze parti se un modello richiesto non è disponibile presso un rivenditore in una certa zona.

Parlando con Automotive Management, Gurney ha dichiarato: “Allo stesso modo in cui Free2Move Lease ha sostituito Peugeot Contract Hire e Citroen Contract Motoring, Free2Move Rent sostituisce il programma di noleggio di auto e furgoni Peugeot ma offre qualcosa di molto più ampio in tutti e tre i marchi tramite una soluzione di noleggio basata sul rivenditore“.

Egli ha aggiunto che questo progetto era in fase di pianificazione da tempo e che una fase di test era iniziata nel Regno Unito prima del lockdown causato dal coronavirus, il quale ha ritardato il lancio ufficiale. Gurney ha detto che Free2Move Rent di PSA verrà implementato in tutte le reti di rivenditori in maniera progressiva entro la fine del 2020.

“Li sosterrà nella diversificazione delle loro attività per gestire le proprie operazioni di noleggio, in linea con la crescente tendenza verso una mobilità più flessibile“, ha affermato il responsabile del gruppo francese.