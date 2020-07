Free2Move si separa da PSA e diventa una piattaforma autonoma

Free2Move conta oggi una presenza in ben 170 paesi in cui propone una gamma completa di servizi studiati appositamente per far muovere privati e professionisti.

Ad esempio, è possibile sfruttare il servizio di car sharing per guidare una vettura per pochi minuti al giorno oppure scegliere il noleggio a breve o a lungo termine per mettersi alla guida di un’auto da diversi giorni fino a diversi anni grazie a un abbonamento mensile.

Free2Move: il servizio diventa autonomo con tanti servizi integrati per soddisfare diversi utenti

Tramite la piattaforma Free2Move è possibile accedere all’offerta di parcheggio in 65 paesi, alle prenotazioni di veicoli con conducente in 150 paesi e alla ricarica elettrica presente in tutta Europa. L’ultimo servizio proposto dalla piattaforma è Free2Move Rent che praticamente consente di noleggiare una vettura dei marchi di PSA (Peugeot, Citroën, DS e Opel) usufruendo della soluzione a breve termine e soprattutto sfruttando un’unica piattaforma.

Il servizio è già disponibile in diversi europei tra cui anche l’Italia e conta oggi oltre 300.000 clienti. A quasi quattro anni dalla sua nascita, i dirigenti del servizio hanno deciso di trasformarlo in una soluzione indipendente a tutti gli effetti.

La nuova organizzazione è costituita da una sede a Parigi e da una piattaforma di servizi integrati con TravelCar. L’obiettivo di Free2Move resta quello di puntare sull’utilizzo della vettura anziché sulla proprietà, mettendo a disposizione le soluzioni dette poco fa.