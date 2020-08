Una Ferrari Mondial ha trascorso 26 anni sott’acqua e ora ha bisogno di essere salvata

La Ferrari Mondial è una delle auto del cavallino rampante meno conosciute e meno apprezzate in quanto al suo debutto era tra i modelli più convenienti offerti dal marchio modenese. Tuttavia, c’è un esemplare nei Paesi Bassi che in questo momento ha bisogno di essere salvato.

Si tratta della stessa Mondial vista il mese scorso che ha trascorso ben 26 anni in un canale e ora si trova presso un deposito di rottami. Ratarossa, un noto youtuber, vuole salvare a tutti i costi questo modello. Abbiamo di fronte più nello specifico una Ferrari Mondial 3.2 del 1987 che è stata rubata nel 1994.

Ferrari Mondial: lo sfortunato destino di un esemplare del 1987

Il ladro avrebbe abbandonato il veicolo, spingendolo fuori dal molo. La vettura è stata recentemente scoperta nel fondale del canale e successivamente recuperata. Ratarossa è conosciuto per la sua passione nel salvare le Ferrari malconce e questa Mondial 3.2 è una di queste. Egli ammette che è molto difficile riportare l’auto su strada viste le sue condizioni ma ciò non significa che meriti di essere demolita.

Recuperare questa vettura sarà sicuramente un’impresa difficile in quanto ci sono danni ingenti causati dall’acqua. C’è però un acquario potenzialmente interessato ad acquistare la Ferrari Mondial e metterla in una vasca assieme agli squali. Se non c’è il modo di ripristinare la vettura, forse questo potrebbe essere il miglior destino per questo storico modello.