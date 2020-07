Ferrari Mondial ritrovata in un canale di Amsterdam

Una Ferrari Mondial scomparsa nei primi anni ’90 è stata ritrovata in un canale di Amsterdam dopo circa 30 anni dalla denuncia di furto fatta dal proprietario. Il ritrovamento è accaduto più precisamente nel canale di Javakade ad Amsterdam Oost.

La Mondial è riuscita a salire in superficie grazie a un gruppo di pompieri. L’esemplare in questione è stato immatricolato nel 1987 e inizialmente era stato visto il 17 giugno scorso da alcuni pompieri durante un’esercitazione. Qualche giorno dopo, la polizia di Amsterdam ha provato ad effettuare un primo tentativo di recupero ma purtroppo non è andato come previsto.

Ferrari Mondial: un esemplare riemerge in superfice dopo 30 anni di immersione

Fortunatamente il secondo tentativo fatto sempre dalla polizia è andato a buon fine. Attraverso i documenti si è scoperto che questa Ferrari Mondial era stata rubata e successivamente denunciata dal proprietario nei primi anni ’90.

Visto che quest’ultimo è stato risarcito completamente dall’assicurazione, è stata concordata la demolizione, anche perché le condizioni del veicolo sono davvero pessime in quanto ricoperto da parecchia ruggine.

Nonostante la decisione, però, alcune persone hanno affermato sui social network che sarebbe una buona idea esporre questa Mondial presso l’acquario dello zoo Artis.