FCA Korea nomina Jake Aumann come nuovo presidente

FCA Korea ha annunciato mercoledì di aver nominato Jake Aumann come nuovo presidente e amministratore delegato. Aumann è stato amministratore delegato della filiale cinese della casa automobilistica negli ultimi due anni, guidando con successo Alfa Romeo, un marchio automobilistico del gruppo. Lo ha affermato la società attraverso un comunicato che è stato reso pubblico nelle scorse ore. Il nuovo presidente inizierà a svolgere le sue funzioni da lunedì prossimo.

FCA Korea ha annunciato mercoledì di aver nominato Jake Aumann come nuovo presidente e amministratore delegato

Da quando è entrato a far parte del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles nel 1999, Jake Aumann ha acquisito esperienza lavorativa in vari settori dell’azienda, tra cui amministrazione, gestione del cambiamento, marketing, vendite e sviluppo della rete. Ha anche lavorato in Asia per oltre sette anni ed è stato responsabile delle vendite e del marketing nei principali mercati tra cui Corea del Sud, Giappone e India, ha aggiunto la società. Ricordiamo che Aumann prende il posto dell’ex capo di FCA Korea Pablo Rosso che è stato sospeso a seguito di accuse di molestie sessuali e aggressioni di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi.

Ti potrebbe interessare: Il CEO di FCA Korea Pablo Rosso è stato sospeso anche come presidente di KAIDA