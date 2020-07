Il CEO di FCA Korea Pablo Rosso è stato sospeso anche come presidente di KAIDA

L’Associazione degli importatori e distributori di automobili della Corea (KAIDA) ha annunciato il 29 luglio di aver sospeso dalle sue funzioni il suo Presidente Pablo Rosso, capo di FCA Korea. Questa è una conseguenza per la recente sospensione di Rosso delle sue funzioni di CEO di FCA e un’indagine interna sulle accuse di molestie sessuali, aggressioni e abusi verbali contro dipendenti di FCA Korea.

Il KAIDA ha convocato una riunione straordinaria del consiglio di emergenza il 28 luglio e ha votato per sospendere Pablo Rosso dalle sue funzioni per la presidenza dell’associazione. L’associazione ha dichiarato: “Prenderemo ulteriori provvedimenti a livello di associazione, se necessario, non appena saranno pubblicati i risultati delle future indagini”. In questa fase di presidenza vacante, Lim Han-kyu, vice presidente dell’associazione, assumerà la carica di presidente facente seguito alla decisione del consiglio.

Il KAIDA ha dichiarato: “Le accuse non sono correlate all’associazione, ma le condotte si sarebbero verificate all’interno dell’azienda in cui Pablo Rosso è amministratore delegato. Tuttavia, abbiamo deciso che sono necessarie misure rapide e decisive per soddisfare le elevate aspettative interne ed esterne dell’associazione”. Rosso è stato sospeso come CEO di FCA a causa di una recente controversia sulle molestie sessuali in azienda. Pablo Rosso, CEO di FCA Korea, è stato nominato presidente della KAIDA per un mandato di due anni a marzo.

Si è saputo che il quartier generale della FCA statunitense e il suo quartier generale nella regione Asia-Pacifico stanno conducendo audit interni sulle accuse. Una petizione è stata pubblicata sulla bacheca dell’ufficio presidenziale di Cheong Wa Dae per richiedere di punire Rosso per molestie sessuali e abusi verbali dei suoi dipendenti in azienda.

