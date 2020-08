Dodge e Ram dominano la classifica APEAL di JD Power

Dodge e Ram si sono classificate rispettivamente al n. 1 e al n. 2 dello studio JD Power Automotive Performance Execution and Layout (APEAL) del 2020, invertendo l’ordine finale dell’anno scorso tra i marchi del mercato di massa. Il risultato di Dodge è storico perché segna la prima volta che un marchio nazionale ottiene i primi posti nello studio APEAL e nell’Initial Quality Study (IQS) di JD Power, nello stesso anno.

Il marchio americano che fa parte del gruppo Fiat Chrysler ha dunque ottenuto il primo posto nella 34a edizione di IQS, mostrando una crescita di FCA nell’influente valutazione del settore. “Queste valutazioni sono coerenti con la nostra continua attenzione al miglioramento dell’esperienza di proprietà per i nostri clienti”, ha affermato Mark Champine, Head of Quality, FCA North America.

Ridisegnato quest’anno per catturare maggiori dettagli, APEAL valuta il legame emotivo tra i clienti e i veicoli dell’anno modello 2020. Ciò è determinato dal feedback dei clienti sugli attributi del veicolo, dal comfort di seduta alla risposta dell’acceleratore, durante i primi tre mesi di proprietà. Il feedback viene quindi aggregato sull’indice APEAL complessivo di 1.000 punti.

Dodge e Ram sono separati da un punto con punteggi rispettivamente di 872 e 871. Questi risultati distanziano il loro concorrente più vicino di oltre 13 punti e superano di gran lunga la media dei marchi nel mercato di massa dello studio di 838. Per la terza volta in quattro anni, la Dodge Challenger domina nella categoria delle auto sportive di medie dimensioni. Nel frattempo, l’acclamato Ram 1500 conquista il primo posto nel segmento dei grandi pickup leggeri ad alto volume.

A occupare i secondi posti nelle categorie Large Car e Minivan, rispettivamente, sono Dodge Charger e Chrysler Pacifica. La Dodge Durango è al terzo posto tra i SUV di medie dimensioni. Ricordiamo inoltre che Challenger, Charger e Durango hanno garantito il primo posto del marchio Dodge nell’IQS di quest’anno. Questa classifica utilizza i problemi segnalati per 100 veicoli per assegnare punteggi di qualità per i primi tre mesi di servizio di un modello.

