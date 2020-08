Noleggio a lungo termine cresce sempre di più in Italia

SHARE NOW, la joint-venture creata da BMW e Daimler, ha dichiarato nelle scorse ore che il noleggio a lungo termine è cresciuto del 160% in Italia e la soluzione più acquistata è il pacchetto da un giorno.

Olivier Reppert, CEO di SHARE NOW, ha detto: “Stiamo chiaramente assistendo a una tendenza verso noleggi più lunghi; per questo abbiamo deciso di offrire una soluzione intermedia che permettesse di colmare il divario tra l’utilizzo del car sharing spontaneo e il noleggio di auto a lungo termine. È fondamentale soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei nostri clienti con una vasta gamma di servizi differenti tra loro. La chiave è, per noi, la flessibilità e la semplicità di utilizzo per il cliente“.

Noleggio a lungo termine: la soluzione più acquistata in Italia è il pacchetto di un giorno

Ogni settimana vengono percorsi in Italia circa 150.000 km usando esclusivamente il noleggio a lungo termine. Inoltre, rispetto al 2019, la media di km percorsi con il noleggio è cresciuta del 26% nel 2020. L’aumento maggiore si è registrato a Roma con un +34%, oltre che a Milano e Torino con un +24% per entrambi i capoluoghi.

SHARE NOW fa notare che anche la durata media del noleggio a lungo termine è cresciuta del 128% rispetto al 2019 sempre in Italia. Anche in questo caso, Roma si è posizionata al primo posto con un +166% mentre a Torino e Milano si è registrato un aumento rispettivo del 107% e del 94%.

Questi dati confermano che il noleggio a lungo termine rappresenta sempre di più una scelta interessante per tutti coloro che utilizzano la vettura prettamente per viaggiare. Anziché affidarsi ai mezzi pubblici (come tram, bus e treni), noleggiando una vettura è possibile viaggiare in completa libertà e soprattutto in questo periodo fa molto comodo in quanto permette il distanziamento sociale.