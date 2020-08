Jeep Compass raggiunge i 200.000 esemplari venduti in Brasile

La Jeep Compass ha raggiunto un importante traguardo in Brasile con 200.000 esemplari venduti in poco più di tre anni dall’arrivo sul mercato. Il SUV viene prodotto nello stabilimento FCA di Goiana (PE) ed è il modello più venduto nel suo segmento con oltre 22.400 unità immatricolate tra gennaio e luglio di quest’anno. Inoltre, grazie al suo pacchetto completo di equipaggiamenti, è stato nominato il SUV di medie dimensioni meno svalutato nel grande paese sudamericano.

Alexandre Aquino, senior brand manager per l’America Latina, ha dichiarato: “Compass rappresenta l’unione di design, raffinatezza e tecnologia nello spirito Jeep. I suoi risultati, insieme al successo di Renegade, hanno consolidato Jeep in Brasile e assicurato non solo un’ottima performance nel mercato nazionale ma anche una preminenza globale, con una migliore percentuale di presenza di Jeep nel segmento dei SUV tra tutti i paesi“.

Jeep Compass: un altro grande successo conquistato dal SUV in tre anni di presenza in Brasile

Per mantenere il SUV in testa nella classifica delle vendite, la casa automobilistica americana ha annunciato alcune novità per il model year 2021 che arriverà presso le concessionarie brasiliane entro la fine di questo mese. L’allestimento Longitude della Jeep Compass proporrà cerchi lega da 18″ mentre quello Limited una nuova colorazione per gli interni chiamata Marrone Arizona.

La Série S top di gamma introduce novità come il sedile del passeggero regolabile elettricamente e il pacchetto High Tech che include cruise control adattivo, avviso di collisione con frenata di emergenza, portellone del vano bagagli con apertura elettronica, impianto audio premium e avviso di cambio corsia.

Le varianti Sport, Longitude e Limited della Jeep Compass sono equipaggiate da un motore 2.0 abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti mentre le varianti Longitude, Limited, Trailhawk e Série S possono essere scelte con un propulsore turbodiesel 2.0, trazione integrale e trasmissione automatica a 9 velocità.