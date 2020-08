A7 Serravalle-Genova: percorsi alternativi

La Liguria è infestata di cantieri autostradali, che trasformano il viaggio estivo in un’odissea. Infatti, il ministero dei Trasporti ha ordinato ad Autostrade per l’Italia ispezioni nelle gallerie: Aspi ha obbedito, con pesanti disagi per gli utenti. La Regione Liguria vuole chiedere i danni, ma non sa ancora a chi: solo ad Autostrade? Solo al ministero? Oppure a entrambi? E in questo caso, bisognerà capire con che percentuale di responsabilità. Comunque, per chi va sulla A7 Serravalle-Genova, ci sono percorsi alternativi segnalati da Autostrade stessa. Così da evitare l’ingorgo.

A7 Serravalle-Genova: anche viabilità ordinaria

Sulla A7 Serravalle-Genova, fino a martedì 25 agosto, vengono eseguiti lavori di consolidamento all’interno della galleria “Monte Galletto”. Tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione di Serravalle / Milano. Tre possibilità.

Gli utenti che da Genova sono diretti sulla A7 verso Serravalle/ Milano, possono utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto: da qui, entrare in A7 in direzione nord. Oppure: da Genova ovest si può entrare e procedere sulla A7 verso Milano. Poi sulla A12 Genova-Sestri Levante: qui si può uscire alla stazione di Genova est e rientrare dalla stessa seguendo Milano. Utilizzare il percorso A10 Genova-Savona e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per raggiungere la A7 tramite la Diramazione Predosa-Bettole.

Dove si viaggia gratis in autostrada

Rammentiamo che sono eesenti dal pagamento del pedaggio: