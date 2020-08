Chrysler 300 trasformata in un SUV da un designer

In questi ultimi mesi si è discusso molto sul futuro della Chrysler 300. Stando ad alcune indiscrezioni emerse in rete, la casa automobilistica americana potrebbe smettere di produrre la grande berlina e concentrarsi esclusivamente su minivan e SUV.

Tuttavia, almeno per il model year 2021 la 300 continuerà ad esistere senza però la disponibilità di tre modelli in edizione limitata che vi abbiamo riportato in un articolo di ieri.

Chrysler 300: la grande berlina potrebbe essere trasformata in un SUV

Chrysler non ha apportato aggiornamenti significativi alla Chrysler 300 in circa sei anni, quindi le vendite sono diminuite parecchio. Basti pensare che lo scorso anno sono stati immatricolati solo 30.000 esemplari rispetto ai 144.000 registrati nel 2005. Se ciò non bastasse, FCA ha deciso di rendere i modelli SRT ad alte prestazioni un’esclusiva per Dodge e questo ha danneggiato un po’ Chrysler.

Sicuramente la vettura riuscirebbe ad ottenere un certo successo se venisse trasformata in un SUV. Ad esempio, i modelli di Jeep sarebbero orientati maggiormente all’off-road mentre quelli di Chrysler per un uso stradale.

Kleber Silva, un noto designer brasiliano, ha realizzato un progetto digitale pubblicato su Behance in cui immagina come potrebbe essere la Chrysler 300 SUV. Il frontale è stato chiaramente ripreso dalla Chrysler 300 attuale mentre il resto del corpo combina alcuni elementi di Jeep.