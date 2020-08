Chrysler 300: tre pacchetti in edizione speciale saranno disponibili fino alla fine del mese

Con il model year 2021 alle porte, Chrysler si prepara a lanciare sul mercato la sua line-up di Chrysler 300 2021. Ciò significa anche che tre modelli in edizione limitata della berlina, proposti per il 2020, cesseranno di essere venduti.

All’inizio del MY 2020, la casa automobilistica statunitense ha rilasciato il nuovo pacchetto Red S Appearance per la 300. Il pack include diversi optional fra cui cerchi in alluminio neri da 20″, badge 300 in Black Noise con badge Red S, interni in Radar Red e altro ancora. Il pacchetto Red S Appearance è disponibile a un prezzo di listino di 295 dollari (250 euro) sui modelli Chrysler 300S.

Chrysler 300: tre pacchetti in edizione speciale saranno acquistabili fino a fine mese

Il secondo pacchetto è quello Touring-L Sport Appearance il quale aggiunge cerchi in alluminio neri da 20″, pneumatici all-season ad alte prestazioni 245/45R20, cornici dei fari nere, fanali posteriori a LED neri, badge 300 in Black Noise, griglia frontale cromata e così via. Questo pacchetto ha un prezzo di listino di 995 dollari (845 euro).

L’ultimo è il Touring-L Chrome Appearance. Questo aggiunge l’aspetto della Chrysler 300C con motore Hemi alla Chrysler 300 Touring-L con propulsore Pentastar V6. Tale pack aggiunge cornice inferiore in Platinum Chrome, griglia in Platinum Chrome, badge 300 cromato, calotte degli specchietti cromati, cerchi in alluminio da 20″ e altro ancora.

Il pacchetto è disponibile esclusivamente per i modelli Touring-L con trazione posteriore al prezzo di listino di 995 dollari. I tre pack per la Chrysler 300 potranno essere ordinati fino alla fine del mese presso i concessionari Chrysler presenti negli Stati Uniti.