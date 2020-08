Meserati: il video integrale della presentazione della nuova gamma Trofeo

Dopo diversi anni d’attesa, Maserati ha, finalmente, completato la sua gamma Trofeo. Dopo il debutto del Levante Trofeo, infatti, nella giornata di ieri sono arrivati anche gli attesi debutti delle nuove Ghibli Trofeo e Quattroruote Trofeo che arrivano a distanza di poche settimane dalla prima novità dell’anno della casa del Tridente, la Ghibli Hybrid.

La presentazione della nuova gamma Trofeo di Maserati è avvenuta direttamente online, per via dell’impossibilità di realizzare un evento di lancio a causa della particolare situazione internazionale. Il canale YouTube di Maserati, in queste ore, ha reso disponibile il video integrale della presentazione che permette a tutti gli utenti interessati di ammirare il debutto ufficiale delle nuove Ghibli e Quattroporte in versione Trofeo.

Ecco il video del debutto delle nuove sportive di casa Maserati:

Ricordiamo che tutta la gamma Trofeo di Maserati può contare su di un punto di partenza comune. Sotto al cofano dei tre modelli, infatti, è presente il potente V8 3.8 biturbo da 580 CV e 730 Nm, un’unità in grado di garantire una spinta considerevole alle sportive della casa del Tridente.

Per la Quattroporte, la presenza di un V8 sotto al cofano non è certo una novità. L’ammiraglia di Maserati, infatti, registra il debutto della versione Trofeo che va a sostituire la precedente GTS V8 in grado di garantire una potenza massima di “appena” 530 CV. La nuova Quattroporte Trofeo presenta una velocità massima di 326 km/h ed uno 0-100 km/h completato in 4.5 secondi.

Per quanto riguarda la gamma Ghibli, invece, il nuovo V8 rappresenta una novità assoluta. Anche in questo caso, la potenza massima è di 580 CV. La vettura può contare su di una velocità massima di 326 km/h ed uno 0-100 km/h completato in 4.3 secondi. Da notare che il V8 montato da Ghibli e Quattroporte non è lo stesso montato dal Levante.

Le due berline possono contare sulla potenza massima a 6.750 giri, contro i 6.250 della Levante mentre i 730 Nm di coppia massima sono disponibili da 2.250 a 5.250 giri/min. A differenza del Levante Trofeo, sia la Ghibli che la Quattroporte Trofeo sono disponibili con la trazione posteriore che viene abbinata al controllo integrato del veicolo per la gestione di trazione e stabilità.

Entrambi i modelli possono contare sul cambio automatico otto marce firmato ZF con un software dedicato. Da notare che le nuove Trofeo possono contare sull’inedita modalità di guida Corsa che va ad affiancarsi alle modalità di guida già presenti sulle altre varianti. Maggiori dettagli sull’avvio delle vendite e i prezzi delle nuove Trofeo di Maserati arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Nel frattempo, ricordiamo, che il marchio italiano si prepara alla presentazione, tra circa un mese, della nuova Maserati MC20, la prima Maserati di nuova generazione ad arrivare sul mercato a distanza di diversi anni. Con la nuova MC20 ci sarà il debutto anche del nuovo motore Nettuno V6, un’unità che promette prestazioni ancora superiori al V8 delle Trofeo.

Maggiori dettagli sul futuro di Maserati arriveranno nel corso dei prossimi giorni.