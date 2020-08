Ram Heavy Duty: la gamma si arricchisce con due nuove colorazioni

Nelle scorse ore, Mopar Insiders ha scoperto che Ram sta aggiornando la gamma Heavy Duty con due nuove colorazioni. In particolare, la casa automobilistica statunitense ha aperto gli ordini per due colori aggiuntivi per il Power Wagon destinato all’off-road e per la versione Night Edition dei Ram 2500 e 3500.

Secondo le informazioni trapelate dal rivenditore, il Ram Power Wagon 2020 è disponibile ora in Olive Green (un colore nuovo per il model year 2020) e nella popolare Patriot Blue.

Ram Heavy Duty: aggiunte due nuove colorazioni alla palette dei pick-up

I due nuovi colori si inseriscono nella palette attuale composta da Billet Silver, Maximum Steel, Granite Crystal, Hydro Blue, Delmonico Red, Bright White e Diamond Black. Mopar Insiders sostiene che i clienti chiedevano da tempo l’aggiunta di un colore blu al suo popolare pacchetto Night Edition.

Mentre molti speravano nella colorazione Hydro Blue, Ram proporrà la Patriot Blue per entrambi i modelli Heavy Duty. Da precisare che il pacchetto Night Edition è disponibile per gli allestimenti Big Horn (Lone Star in Texas) e Laramie. Entrambe le colorazioni possono essere scelte per 100 dollari (85 euro) da aggiungere al prezzo dei Ram 2500 o 3500.