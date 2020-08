Dodge Viper si trasforma in una supercar a motore centrale | Video

Negli ultimi mesi sono trapelate varie indiscrezioni riguardo a un possibile ritorno della Dodge Viper assieme ad alcuni render davvero particolari. Molti hanno immaginato il ritorno della sportiva con un motore centrale in modo da competere direttamente con la Chevrolet Corvette.

Il famoso artista TheSketchMonkey ha svelato il suo ultimo video pubblicato sulla piattaforma di Google che la Viper è quasi impossibile da convertire in una vettura a motore centrale. Tecnicamente, la Dodge Viper è più una supercar a motore centrale della Corvette C8. Questo perché il V10 è stato posizionato quasi al centro della vettura, spingendo l’abitacolo proprio sopra le ruote posteriori.

Dodge Viper: TheSketchMonkey immagina come sarebbe la sportiva a motore centrale

La maggior parte delle persone, però, vorrebbero vedere la nuova generazione della Viper più come una McLaren 720S. È possibile modificare le proporzioni dell’auto ma in questo modo smetterebbe di essere l’iconica sportiva a due porte di Dodge.

Un altro problema da non sottovalutare assolutamente è il linguaggio estetico in quanto la Dodge Viper propone un design unico. Le lunghe curve avvolgono il gigantesco cofano motore e la parte posteriore non somiglia affatto a quella di un’auto a motore centrale. TheSketchMonkey ha provato a risolvere questo problema aggiungendo una griglia frontale più grande e delle minigonne laterali. Il prodotto finale dipinge una vettura aerodinamica.

Lo stesso artista ha eseguito un lavoro di modernizzazione sulla Dodge Viper, immaginandola come una supercar di oggi. In ogni caso, per scoprire nello specifico tutte le modifiche fatte dall’artista di YouTube, basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video qui sotto.