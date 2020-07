Dodge Viper: ecco come sarebbero stato il model year 2021

La Corvette C8 potrebbe essere ricordata per sempre come la prima supercar americana a motore centrale ma un’altra protagonista è senza dubbio la Dodge Viper. Questa auto si è sempre contraddistinta sul mercato per il suo aspetto aggressivo e sportivo e per le performance di alto livello garantite dal motore V10.

Il layout, la maneggevolezza e lo stile sono rimasti pressoché invariati per tutte le generazioni del bolide a due posti perciò il famoso artista TheSketchMonkey ha deciso di modernizzare una Viper del 2001, proponendo un’idea di come sarebbe stato il model year 2021.

Dodge Viper: TheSketchMonkey realizza un ipotetico restyling 2021 della sportiva

Le proporzioni esterne sono rimaste le stesse ma il design è stato reso più moderno e al passo con i tempi. Ad esempio, la Dodge Viper 2021 ha ottenuto dei fanali posteriori più sottili e uno spoiler posteriore a coda di anatra. In aggiunta, alcune zone della carrozzeria sono state rese più lineari per un design più aerodinamico.

Riteniamo che moltissime persone apprezzerebbero questa nuova Dodge Viper se arrivasse sul mercato. Ci sono state diverse indiscrezioni nei mesi scorsi riguardo ad un possibile ritorno in futuro della sportiva della casa automobilistica americana.

Anziché utilizzare il motore V10, però, i rumor hanno parlato della presenza del propulsore Hellcat utilizzato da Dodge e Jeep per equipaggiare alcuni dei loro modelli come l’ultimo Durango SRT Hellcat.

Tuttavia, il marchio di FCA probabilmente non vuole far rivivere un modello che negli ultimi anni di vita ha portato solo poche vendite ma vuole spingere maggiormente sulle auto muscolose come le Charger e Challenger.