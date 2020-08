Incidenti monopattini elettrici: boom estivo. A giugno e luglio, 43 incidenti gravi. Lo dice l’Asaps (Amici Polstrada). Ma a questi vanno aggiunti numerosissimi sinistri senza pesanti lesioni fisiche. Inoltre, spiega l’Associazione, comportamenti particolarmente gravi alla guida da parte degli utilizzatori: guida alterata dall’alcol, modalità di guida completamente inosservanti delle normali regole di prudenza come il contromano. In due sul monopattino, il traino passivo (l’auto che traina il monopattino) e il traino attivo (la bici che traina il monopattini). Senza dimenticare il transitare con il semaforo rosso.

Incidenti monopattini elettrici: che fare in vista della scuola

In previsione della riapertura delle scuole a settembre, c’è preoccupazione. Per il Covid, ci sarà il minor utilizzo del trasporto pubblico locale. I video che girano in rete mostrano comportamenti sconsiderati, sostene Biserni (presidente Asaps). Filmati con mezzi che entrano in tangenziali autostradali o monopattini che trasportano tre persone o trascinano carrozzelle per disabili. Ecco le soluzioni.

Vanno trasmessi in rete ed in televisione i video dei crash test del monopattino. Occhio alle manomissioni ed alterazioni dei mezzi che permettono di superare i 25 km/h previsti dalla legge: urgono controlli. L’Asaps vuole proporre anche alcune soluzioni come quella di forme diverse di tariffazione per i monopattini in sharing. Col nolo, meno tempo guidi, meno spendi: sei portato a correre. E a tenere comportamenti inosservanti delle regole, come il transito sul marciapiede, il mancato rispetto delle precedenze.

Monopattini senza assicurazione: disastro

L’auto ha poi la Rca, il monopattino no. Se vuole, il monopattinista può farla. Per l’Asaps, è opportuno renderla obbligatoria. Per tutelare sia il monopattinista sia la vittima del sinistro.