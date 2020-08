In Italia due milioni di incidenti Rc auto l’anno. Per l’Istat, nel 2019 in Italia gli incidenti con feriti sono stati 172.183, in lieve calo rispetto al 2018 (-0,2%), con 3.173 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 241.384 feriti (-0,6%). Ma quanti incidenti Rc auto in totale? Oltre due milioni, secondo un report Ania (Associazione delle assicurazioni). Il totale dei sinistri accaduti e denunciati con seguito è dato da una somma. Uno: i sinistri pagati chiusi e liquidati (ossia che hanno già dato luogo a un risarcimento nel corso dell’anno). Due: quelli riservati (che daranno invece luogo a un pagamento nel futuro).

In Italia due milioni di incidenti Rc auto l’anno: che guaio

Nel 2019 il numero dei sinistri per le sole imprese italiane o extra-UE si è ridotto dello 0,8% e si è attestato a 2.139.867 unità (2.156.347 nel 2018). Poi incide la frequenza sinistri. Che il rapporto tra due dati. Uno: tutti i sinistri accaduti e denunciati con seguito (che cioè hanno dato o daranno luogo a un risarcimento) nell’anno di generazione. Due: i veicoli esposti al rischio (misurati in base ai giorni di esposizione in un anno, cosiddetti veicoli-anno). Questo indicatore tecnico di sinistrosità è sceso dal 5,45% nel 2018 al 5,42% nel 2019, con una diminuzione dello 0,7%(2).

I veicoli assicurati nel 2019 sono rimasti sostanzialmente stabili: pari a 39,5 milioni. Considerando anche tutte le altre tipologie di imprese operanti in Italia, i veicoli assicurati, circa 42,4 milioni, risulterebbero in crescita dello 0,2%).

Incidenti nel lockdown

Che è accaduto con la pandemia? Nei primi tre mesi del 2020 si è registrata una contrazione della frequenza sinistri dell’ordine del 24% rispetto al primo trimestre del 2019. In particolare, a seguito del lockdown, nel solo mese di marzo si è registrata una diminuzione della frequenza sinistri di oltre il 60%.

A livello territoriale le diminuzioni più elevate di frequenza sinistri, sia nel solo mese di marzo sia conseguentemente nel primo trimestre, sono state registrate nel Nord Italia e in prevalenza in quelle regioni dove il virus ha registrato la più ampia diffusione (Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Marche). Si vedrà se in Italia die milioni di incidenti Rc auto l’anno scenderanno nel 2020.