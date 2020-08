FCA continua a testare RAM 1500 in Brasile

Quando si tratta di pick up, il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) non ha nulla da invidiare a nessuno in Brasile. Basta pensare che nell’importante paese latino americano la compatta Strada e la recente Fiat Toro, sono leader del settore ed insieme hanno venduto più di 53mila unità nei primi sette mesi di quest’anno. Ma FCA vuole aprire le porte in Brasile anche alla RAM 1500, che inizialmente doveva essere lanciata questo mese, arrivando nelle concessionarie a settembre. Con la crisi imposta dal nuovo coronavirus, i piani sono stati rinviati e il grande pickup dovrebbe sbarcare nel Paese solo a fine anno.

Alcune unità della RAM 1500 per il Brasile sono state avvistate in prova sulle strade di Belo Horizonte, con un discreto camuffamento nella parte anteriore, laterale e posteriore. Il pickup a doppia cabina ha un frontale imponente e alto, con griglia in rilievo e il nome RAM al centro, oltre ai fari a LED. L’unità catturata dal fotografo Gladyston Rodrigues era priva di accessori e aveva il logo coperto sui lati.

FCA non ha rivelato dettagli su quali versioni del pick-up RAM 1500 saranno commercializzate in Brasile, ma il sito web di Autos Segredos scommette sul lussuoso Laramie e sull’avventuroso Rebel. Altra possibilità è la versione Black, con finitura esterna ed interna tutte nere.

