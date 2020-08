Dodge Challenger SRT Hellcat sfida un’Audi RS3 modificata | Video

Le gare di accelerazione coinvolgono spesso le muscle car oppure le auto sportive ma nel video presente in fondo all’articolo potete ammirare una drag race diversa dal solito. In particolare, una delle ultime clip pubblicate su YouTube da Wheels ci mostra una sfida tra un’Audi RS3 Sedan e una Dodge Challenger SRT Hellcat.

Quest’ultima non è in versione widebody e presenta un corpo dal peso di circa 1996 kg e una lunghezza di 5017 mm. Dall’altro lato del ring c’è la berlina di Audi che ferma l’ago della bilancia a 1630 kg e dispone di un corpo lungo 4325 mm. Entrambe le vetture, però, sono state modificate.

Dodge Challenger SRT Hellcat: la prestante muscle car gareggia contro un’Audi RS3 modificata

Secondo Wheels, la Dodge Challenger SRT Hellcat in questione ora è in grado di sviluppare una potenza di 862 CV anziché 717 CV, provenienti sempre dal prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri. L’Audi RS3, invece, è equipaggiata da un cinque cilindri in linea turbo da 2.5 litri che ha guadagnato altri 254 CV, per una potenza totale di 659 CV.

La drag race si è svolta su una pista apposita, quindi i due piloti hanno potuto sfruttare al massimo le loro vetture grazie alla superficie preparata del tracciato. Da notare anche che la Challenger SRT Hellcat dispone di pneumatici originali mentre la RS3 monta un set di gomme Hoosier adatte per le gare di accelerazione.

Presente anche una trasmissione a doppia frizione su quest’ultima mentre la muscle car del marchio americano propone un cambio manuale a 6 velocità o automatico a 8 rapporti. Per scoprire la vincitrice di questa drag race, vi basta cliccare sul pulsante Play dell’anteprima del video sottostante.