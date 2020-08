Dodge Durango SRT Hellcat: il prezzo rivelato in alcuni documenti

Sappiamo che il Dodge Durango SRT Hellcat 2021 sarà costruito per soli sei mesi circa, quindi praticamente sarà più raro della Challenger SRT Demon proposta in soli 3300 esemplari (3000 per il mercato statunitense e 300 per quello canadese).

Almeno fino ad ora, però, la casa automobilistica americana non ha rivelato informazioni ufficiali sui prezzi. Alcuni documenti trapelati nelle scorse ore, però, suggeriscono che il nuovo SUV performance dovrebbe avere un prezzo di partenza di 80.995 dollari (68.721 euro).

Dodge Durango SRT Hellcat: emergono le prime informazioni sui prezzi di vendita

Il noto sito Internet Mopar Insiders ha riferito che il Durango SRT Hellcat avrà questo prezzo come base di partenza. Da notare che la somma esclude eventuali altre commissioni. La versione entry-level SXT 2020 parte da 30.795 dollari (26.128 euro) con trazione posteriore mentre il modello SRT con trazione integrale da 62.995 dollari (53.449 euro). Ciò significa che la variante Hellcat costerà 18.000 dollari (15.272 euro) in più.

Per questo prezzo, gli acquirenti ottengono un motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri abbinato a un grosso compressore volumetrico, una griglia del radiatore nera, uno splitter anteriore e così via. All’interno, Dodge ha aggiunto varie cuciture e inserti rossi tra le caratteristiche specifiche per questo modello.

È possibile superare facilmente i 90.000 dollari aggiungendo i vari optional proposti per il Dodge Durango SRT Hellcat. Ad esempio, è possibile optare per il sistema di infotainment con lettore DVD per i sedili posteriori per 1995 dollari (1692 euro), i rivestimenti in pelle rossa per 1595 dollari (1353 euro), il tetto apribile elettrico per 1295 dollari (1098 euro) e tanto altro ancora.

Secondo i dati forniti dal marchio di FCA, il SUV costruito in fabbrica più potente al mondo impiega solo 3,9 secondi per scattare da 0 a 96 km/h. Come detto ad inizio articolo, Dodge ha rivelato che sarà in grado di costruire il SUV per circa sei mesi.

In base a quanto affermato da Mopar Insiders, le concessionarie inizieranno ad accettare gli ordini per il Dodge Durango SRT Hellcat verso novembre mentre la produzione inizierà a gennaio 2021 e terminerà a maggio dello stesso anno.