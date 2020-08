Pneumatici: le vendite tornano a crescere a giugno in Italia

Il lockdown causato dal coronavirus ha bloccato anche il settore degli pneumatici. Tuttavia, con la ripresa della mobilità, sono iniziati ad emergere i primi dati riguardanti le gomme più vendute. Secondo un rapporto stilato da GfK, il più grande istituto di ricerche di mercato presente in Germania, gli pneumatici più venduti a giugno 2020 sono stati quelli per i SUV.

Con marzo e aprile da dimenticare a causa del blocco, il mercato degli pneumatici auto in Italia è tornato fortunatamente a crescere, segnando un +6,3%. La crescita è stata anche frenata dal rinvio della scadenza per la sostituzione delle gomme invernali.

Pneumatici: +6,3% di vendite registrate a giugno 2020 nel nostro Bel Paese

In seguito alla riapertura con l’introduzione della Fase 2, il settore delle gomme è tornato in positivo. La crescita del 6,3% registrata a giugno 2020 è stata rilevata in seguito a un’analisi fatta in oltre 70 paesi del mondo.

All’interno di questa percentuale, tutte le varie categorie di pneumatici venduti in Italia hanno registrato un dato positivo. Ad esempio, GfK ha rilevato un +3,3% di vendite di gomme per auto, addirittura un +26,3% per gli pneumatici per 4×4 e SUV e un +17% per quelli per i veicoli commerciali leggeri.

Per quanto riguarda le due ruote, le vendite sono salite del 5,1%, soprattutto grazie a quelle registrate nel mercato delle moto usate che ha visto una crescita a luglio 2020 con l’inizio delle vacanze.