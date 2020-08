Legnata prezzo diesel: più accise

Ci sono tante auto a gasolio in circolazione? Allora alziamo il prezzo di quel carburante, così lo Stato incassa più soldi per le pensioni e il deficit. Legnata prezzo diesel: non è fantapolitica automotive. Il ministero dell’Ambiente ha avviato una consultazione online rivolta a cittadini e imprese: obiettivo, l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica. Si vuole ridurre i ”sussidi ambientalmente dannosi” (i ”Sad”). C’è l’ipotesi di cancellare il divario fiscale che oggi rende il gasolio meno caro della benzina,

Legnata prezzo diesel: più tasse

Come rincarare il diesel? Aumentando le accise. Ossia le tasse. Così poi sale anche la tassa sulla tassa: l’Iva. Prenderanno questi soldi in più e li investiranno, dicono, in iniziative ecocosostenibili. Addio alle diesel, quindi, a favore delle elettriche. Più accise sul diesel per avere più incentivi sulle elettriche. Con l’aumento delle accise, il gasolio costerebbe più della benzina verde. Ora siamo a 1,290 euro/litro per il gasolio contro 1,549 euro/litro della benzina. Dai prezzi medi settimanali viene eleborata una media mensile ponderata con i giorni di presenza di quel prezzo nell’arco del mese. Il dato viene pubblicato il giorno dopo la prima rilevazione settimanale nel mese successivo a quello cercato.

Diesel: parola al ministro

Comincia il percorso per abbandonare finalmente i sussidi ambientalmente dannosi e poter cominciare la stagione dei sussidi ambientalmente favorevoli, spiega Sergio Costa (ministro Ambiente). Tutto nello spirito di quella transizione ecologica che era già necessaria ma che ora è ancora più urgente per costruire il New green deal dopo l'emergenza Covid.

Gilet gialli in Francia contrari

In Francia, Macron ha provato ad alzare le accise: i gilet gialli si sono scatenati per protesta. Impossibile che questo avvenga in Italia. Scientificamente, è tutto da dimostrare che le diesel Euro 6 di ultima generazione inquinino più di certe auto a benzina. Per cui, dal punto di vista ambientale, questa mossa lascia dei dubbi.