Torniamo al lockdown della pandemia. C’era la possibile violazione delle misure restrittive in materia di mobilità delle persone e uso della mascherina commessa utilizzando un veicolo. Alla guida (ovvero quale trasportato o passeggero) del veicolo non rispettava le limitazioni previste da decreto (ovvero dal provvedimento temporaneo della regione o del sindaco) per fronteggiare l’emergenza dell’epidemia Covid: multa di 533 euro. Ma ora le cose cambiano. Multe auto 533 euro da Covid a rischio annullamento: tsunami sui verbali dati in lockdown. Sono quelli aumentati di un terzo rispetto alle multe normali di 400 euro.

Multe auto 533 euro da Covid a rischio annullamento: quali

Di quali verbali parliamo? In particolare, veniva accertato che non faceva uso della mascherina a bordo del veicolo sebbene fosse obbligatorio. O si sistemava senza mantenere un’adeguata distanza interpersonale di un metro. Per chi non era in quarantena né positivo al Covid: in questi casi, c’è un reato. Ci riferiamo invece solo alla violazione per non aver rispettato il decreto del lockdown.

Ma il Giudice di Pace di Frosinone la pensa diversamente. L’articolo 7 del decreto legislativo 1/2018 su cui poggia l’ordinanza del Governo sull’emergenza sanitaria non fa alcun riferimento a ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario. Quella norma secondo il giudice parla di emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. Illegittima l’ordinanza e illegittimi, di conseguenza , i decreti emanati e sottoscritti da Conte.

A casa anziché in auto: quale legge?

Per il Giudice, non c’è un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Obbligo che nel nostro ordinamento giuridico penalistico è previsto come sanzione penale restrittiva della libertà personale. Ma la tutela della salute prevale sulla libertà personale?