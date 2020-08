Fiat 600 Proto con motore Kawasaki mostra le sue prestazioni in pista

La storica Fiat 600 è stata progettata dalla casa automobilistica torinese con l’obiettivo di essere compatta, pratica e facile da usare e parcheggiare. Tuttavia, il video in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da HillClimb Monsters, ci mostra più nello specifico una Fiat 600 Proto davvero particolare.

Si tratta della spettacolare 600 Proto di Andrea Vellei che in quell’occasione stava gareggiando durante l’Ascoli HillClimb 2010. All’interno del piccolo cofano posteriore è presente un motore da 200 CV a 12.000 g/min proveniente da una Kawasaki ZX12-R che muoveva solo i 550 kg di peso della vettura a trazione posteriore.

Fiat 600 Proto: ecco in azione la speciale vettura di Andrea Vellei

Grazie a questo importante cambiamento, la Fiat 600 Proto di Vellei proponeva una velocità e una maneggevolezza in grado di impressionare il pubblico. Come solitamente si vede su questo tipo di vetture, sono state apportate diverse modifiche anche alla carrozzeria che non è rimasta più quella dell’originale Fiat 600.

In particolare, abbiamo un nuovo paraurti anteriore con una griglia rivista, delle minigonne laterali, degli ampi passaruota, un assetto particolarmente ribassato e un cofano posteriore che funge anche da alettone. Proprio qui è possibile ammirare il motore della Kawasaki ZX12-R. Vi lasciamo con il video in cui è possibile ascoltare anche il sound della vettura.