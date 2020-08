Ferrari Roma avvistata fuori lo stabilimento di Maranello | Video

La Ferrari Roma è l’ultima sportiva granturismo con carrozzeria coupé prodotta dalla casa automobilistica modenese. La presentazione è avvenuta in anteprima a novembre dello scorso anno al Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella presso il Quirinale dove era presente anche John Elkann.

Proprio come la California e la Portofino, la vettura prende il nome da un paese, in questo caso quello della nostra capitale. La Roma è stata progettata dal Centro Stile Ferrari e presenta una carrozzeria coupé a due posti con alcuni aspetti stilistici che richiamano diversi modelli degli anni ‘60 del cavallino rampante come la 250 Lusso.

Ferrari Roma: alcuni esemplari della nuova granturismo immortalati in una clip

La parte frontale riprende chiaramente quella delle Monza SP1 e SP2 della serie Icona con i fari al laser. Sulla parte posteriore, invece, troviamo dei gruppi ottici a LED di forma rettangolare. Entrando nell’abitacolo, abbiamo tre display per godere del massimo intrattenimento, di cui uno posizionato davanti al passeggero.

Sotto il grande cofano anteriore della Ferrari Roma si nasconde il motore F154. Si tratta di un V8 biturbo da 3.9 litri montato in posizione anteriore-centrale in grado di sviluppare una potenza di 620 CV a 5750-7500 g/min e 760 nm di coppia massima a 3000-5750 g/min.

Accanto all’otto cilindri c’è una trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti che è la stessa della ibrida plug-in SF90 Stradale. Secondo i dati diffusi dalla casa automobilistica modenese, la granturismo coupé è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,3 secondi mentre la velocità massima tocca i 320 km/h.

Durante un soggiorno a Maranello, ExoticCarspotters ha avuto la possibilità di catturare in un filmato alcuni esemplari della Ferrari Roma proprio fuori lo stabilimento di Maranello.