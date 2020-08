Manifestazioni automotive: Lombardia locomotiva

Niente e nessuno posso fermare la Lombardia. La Regione, dopo la batosta Covid, continua a lavorare e a produrre: viva anche in campo automobilistico. In previsione anche manifestazioni automotive, con la Lombardia locomotiva dell’Italia. Vediamo fra gli altri il caso Milano Monza Motor Show e Milano Auto Classica (foto in alto).

Manifestazioni automotive: Milano Monza Motor Show

Anzitutto, ci sarà l’edizione autunnale del Milano Monza Open-Air Motor Show dal 29 ottobre all’1 novembre 2020. A cielo aperto, gratuito per il pubblico. In 40 tra piazze e vie di Milano, con piazza Duomo più viva che mai. Come fu per il Salone di Torino. Qui e in altre piazze e vie, le pedane con le vetture. Poi i track day all’autodromo di Monza. Al Castello Sforzesco, i test drive delle elettriche e ibride plug-in. Quelli delle full hybrid, mild hybrid in piazza Sempione.

Milano AutoClassica

Ancora prima, l’Automotoclub Storico Italiano parteciperà ai saloni “Milano AutoClassica” e “Modena Motor Gallery” nel fine settimana 25-27 settembre. Quindi anche Modena e l’Emilia-Romagna e Motor Valley protagoniste. Proprio domenica 27 settembre verrà celebrata la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca in ogni parte d’Italia. Con condivisione sui canali web dell’ASI. Per la prima volta, lo stand ASI sarà affiancato dai sodalizi che rappresentano l’associazione sul territorio. Faranno da cornice a una esposizione dedicata ai 90 anni del marchio storico Pininfarina.