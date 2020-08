Ram Heavy Duty Limited Black 2020: ecco le prime foto di un esemplare

Un po’ di settimane fa abbiamo riportato le intenzioni di Ram di lanciare sul mercato statunitense una versione completamente nera del suo Ram HD Limited 2020. Grazie al configuratore Build & Trucks presente su RamTrucks.com, Mopar Insiders ha scoperto la possibilità di configurare proprio questa variante.

L’annuncio ufficiale del Ram Heavy Duty Limited Black 2020 è arrivato circa una settimana fa e nelle scorse ore il noto sito Internet ha potuto catturare alcune foto in anteprima di un esemplare presente presso un concessionario statunitense.

Ram Heavy Duty Limited Black: la nuova edizione speciale inizia ad arrivare nelle concessionarie statunitensi

L’Heavy Duty Limited Black 2020 si distingue per i vari inserti neri presenti su griglia con scritto RAM in maiuscolo, specchietti per il rimorchio con vista laterale, ganci per il rimorchio, cornici dei fanali posteriori e maniglie delle portiere.

I modelli a ruota posteriore singola (SRW) sono forniti di serie con cerchi neri da 20″ mentre quelli con doppia ruota posteriore (DRW) dispongono di un set nero da 17″. La serie Ram Heavy Duty Limited Black è disponibile sia con trazione posteriore 4×2 che integrale 4×4.

Le motorizzazioni restano tre: Hemi V8 da 6.4 litri, Cummins Turbo Diesel I-6 da 6.7 litri e Cummins Turbo Diesel I-6 in esclusiva per il Ram 3500. È possibile ottimizzare il sistema di sospensioni del Ram 2500 optando per quelle pneumatiche opzionali con due altezze di guida selezionabili dal guidatore e una funzione di livellamento del carico.

Il Ram 3500, invece, offre l’unico sistema di airbag posteriore supplementare. Il Ram Heavy Duty Limited Black 2020 è disponibile a un prezzo di listino (U.S. Manufacturer’s Suggested Retail Price – MSRP) di 62.745 dollari (53.276 euro).