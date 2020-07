Ram Heavy Duty Limited Black Edition debutta in Canada

Ram ha presentato nelle scorse ore il nuovo Ram Heavy Duty Limited Black Edition. Questo nuovo modello porta con sé un sofisticato pacchetto monocromatico che si rivolge agli acquirenti di pick-up di lusso.

La nuova Limited Black Edition del pick-up HD si basa sul lussuoso allestimento Limited e propone un pacchetto monocromatico caratterizzato da inserti esterni, cerchi in alluminio nero e badge in nero opaco. La casa automobilistica americana offre una vasta gamma di pick-up per soddisfare le esigenze dei suoi clienti e l’Heavy Duty Limited Black Edition 2020 è l’ultimo esempio.

Ram Heavy Duty Limited Black Edition: la gamma HD si arricchisce con una versione speciale

Mike Koval Jr., Head of Ram Brand, ha detto: “Ram è impegnata nel migliorare continuamente fra cui la ricerca di modi per offrire dei modelli unici con caratteristiche e durata che continuino a conquistare un numero sempre maggiore di acquirenti. Offrire un look personalizzato direttamente dalla fabbrica consente ai clienti ancora più personalizzazione e maggiore usabilità. Il nuovo Ram Heavy Duty Limited Black Edition è un altro esempio di come forniamo i pick-up più lussuosi del settore“.

La nuova edizione speciale del veicolo si distingue principalmente per le caratteristiche nere tra cui la griglia con scritta RAM in maiuscolo, le maniglie delle portiere, gli specchietti laterali per il rimorchio, i ganci traino, i fari e i fanali posteriori. I modelli con ruota posteriore singola (SRW) sono forniti di serie con cerchi neri da 20″ mentre quelli a doppia ruota posteriore (DRW) propongono dei cerchi neri da 17”.

Il nuovo Ram Heavy Duty Limited Black Edition è disponibile nelle configurazioni 4×2 e 4×4 e con motori Hemi V8 da 6.4 litri, Cummins turbodiesel I-6 da 6.7 litri e Cummins turbodiesel I-6 da 6.7 litri più potente.

Il Ram HD 2020 offre una capacità di traino pari a 15.921 kg e una capacità di carico utile di 3484 kg. Il veicolo stabilisce anche dei parametri di riferimento in termini di comfort, materiali di lusso, innovazione e tecnologia che si estendono ben oltre qualsiasi altra offerta presente sul mercato. Ad esempio, i clienti possono sfruttare il grosso display touch da 12 pollici per utilizzare il sistema di infotainment Uconnect.

Il Ram Heavy Duty Limited Black Edition è disponibile in Canada a un prezzo di listino (Canadian manufacturer’s suggested retail price – MSRP) di 80.945 dollari canadesi (52.216 euro). Il veicolo inizierà a raggiungere le concessionarie del marchio di FCA nel terzo trimestre del 2020.