Sono un venditore del Gruppo FCA, futuro Stellantis dopo la fusione con PSA entro marzo 2021: come migliorare? La perfetta concessionaria FCA ha 4 qualità: lo dice il programma di incentivazione e certificazione premia le concessionarie FCA. Si chiama Customer First Award for Excellence, e già ha avuto un successone in Nord America.

La perfetta concessionaria FCA ha 4 qualità: cosa viene premiato

Il programma premia le concessionarie FCA che si sono distinte nella sua rete di vendita e assistenza: si avvalersi del supporto tecnologico di Google Cloud. Prenderà il via coinvolgendo circa 1.200 concessionarie in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera, Austria e Belgio, per estendersi nel 2021. Si baserà su quattro aree.

Soddisfazione dei clienti. Esecuzione dei processi. Certificazione e formazione delle persone. Coerenza degli showroom e delle officine con gli standard di FCA.

Un biglietto da visita del venditore FCA

Il Customer First Award for Excellence sarà un biglietto da visita per aumentare la visibilità e distinguersi dai concorrenti. Inoltre, le concessionarie premiate potranno utilizzare “Customer First” in tutte le attività di marketing e comunicazione, anche online, per dare maggiore visibilità al riconoscimento.

Infatti, gli strumenti di collaborazione G Suite si sono dimostrati fondamentali nel processo di trasformazione digitale.

Il vantaggio per chi è cliente FCA

Ogni cliente potrà consultare i pareri e le opinioni di migliaia di consumatori: un bel vantaggio. Prima di entrare, sai tutto. Anche se comunque ci sono aspetti soggettivi: quel che piace a uno, non piace a un altro che ha già visitato la concessionaria e che ne ha sperimentato i numerosi servizi: