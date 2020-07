Questa Jeep Wrangler in rosa militare è in cerca di una nuova casa

Dal Regno Unito arriva una particolare Jeep Wrangler rivestita in rosa che nelle scorse ore è stata messa in vendita. Questo veicolo è un’opera realizzata da Afzal Kahn, un nome molto famoso dietro le conversioni di Aston Martin, Land Rover e Ferrari più popolari al mondo.

Kahn è anche il proprietario di un sito Web in cui è possibile trovare tutte le sue idee e anche alcune provenienti dai suoi partner come Chelsea Truck Co. che vende di tutto, dall’abbigliamento ai camion.

Jeep Wrangler: un esemplare molto particolare dipinto in rosa militare è in vendita

Arrivando alla speciale Jeep Wrangler, è rivestita in una vernice militare rosa con trama 3D come quella utilizzata sulle macchine da guerra nella campagna africana dalle truppe britanniche SAS durante la seconda guerra mondiale. Il colore è presente su tutto il corpo dell’iconico fuoristrada, ad eccezione della griglia anteriore in fibra di carbonio e dei cerchi da 20″ in nero satinato.

Oltre al particolare colore, la Wrangler vanta un nuovo paraurti anteriore e un cofano motore modificato. Sono stati apportati cambiamenti anche all’abitacolo. Questi includono i sedili anteriori e posteriori imbottiti, la pedaliera in alluminio e i battitacco in acciaio inossidabile. Il prezzo richiesto da Kahn per questa particolare Jeep Wrangler è di 48.999 sterline (54.275 euro).