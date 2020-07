Hennessey è una delle aziende di tuning più attive per quanto riguarda la conversione 6×6 eseguita su alcuni veicoli come ad esempio il Ford F-150 Raptor. Tuttavia, in questo articolo vi parliamo di un modello stock realizzato diversi anni fa da Dodge. Stiamo parlando del Dodge T-Rex 6×6 del 1997.

Si tratta di un concept che purtroppo è stato un po’ dimenticato dalle persone, anche perché è possibile trovare poco materiale in rete. Il T-Rex 6×6 non si basa sul più popolare Ram 1500 ma sul 3500 HD.

Dodge T-Rex 6×6: il concept che ha anticipato i pick-up con tre assali e sei ruote

Oltre a questo, troviamo sotto il cofano un motore parecchio prestante per quell’epoca. È un V10 da 8 litri capace di sviluppare una potenza di 504 CV e 804 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 4 velocità.

La cosa più interessante è che la casa automobilistica americana sta preparando il lancio del Ram Rebel TRX che è anche conosciuto con l’abbreviazione T-Rex. Questo veicolo sarà molto più grande e potente del Ford Raptor. Secondo i comunicati stampa dell’epoca, il Dodge T-Rex 6×6 è stato presentato durante il SEMA Show di quell’anno.

L’allora presidente della compagnia Bob Lutz dichiarò che il T-Rex 6×6 era stato pensato per essere veloce, per trainare e per assicurare un’esperienza off-road di alto livello rispetto a qualsiasi altro veicolo della sua categoria, senza rinunciare al comfort per gli occupanti.

Anche se il particolare concept Dodge T-Rex 6×6 non è stato mai messo in produzione, molto probabilmente diverse aziende di tuning come Hennessey inizieranno a lavorare su una variante 6×6 non appena il Rebel TRX debutterà sul mercato.