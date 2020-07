Lancia: importante novità in attesa del rilancio

Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat & Abarth Brands diventa Head of EMEA Fiat, Lancia & Abarth Brands. Si tratta dunque di un importante cambiamento che arriva proprio ora che stanno aumentando le voci di un possibile rilancio di Lancia in seguito alla fusione di Fiat Chrysler Automobiles con il gruppo francese PSA che darà origine a Stellantis. Si parla di una nuova generazione per la city car Lancia Ypsilon che continua a vendere benissimo e che in futuro potrebbe diventare completamente elettrica e sfruttare la tecnologia di Fiat 500.

Ecco le novità in casa Lancia

Inoltre si dice anche che oltre alla city car Lancia Ypsilon possa arrivare anche un altro modello ad arricchire la gamma del marchio piemontese che potrebbe tornare ad essere venduto anche al di fuori dei confini italiani. Questo modello dovrebbe essere un Urban SUV dalle dimensioni piuttosto contenute che forse sfrutterà la piattaforma CMP di PSA.

Nel corso del 2021 dovrebbero arrivare maggiori informazioni sulle novità che in futuro caratterizzeranno la celebre casa automobilistica piemontese che nel frattempo registra l’ingresso di Luca Napolitano, che come abbiamo detto diventa Head of EMEA Fiat, Lancia & Abarth Brands.

