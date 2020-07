Hertz venderà quasi 200.000 veicoli usati in seguito a un accordo con i creditori

In recenti articoli abbiamo visto che Hertz ha dichiarato bancarotta negli Stati Uniti. Una delle cose più interessanti di questa brutta situazione è la sorte dei circa 500.000 veicoli.

Ci sono stati alcuni timori che la società avrebbe venduto centinaia di migliaia di veicoli per pagare i debiti contratti e questo avrebbe fatto calare di parecchio i prezzi delle auto usate. Anche se sembra una notizia davvero ottima per tutti coloro che vogliono acquistare una vettura di seconda mano, al contrario non è una cosa buona per le persone che cercano di vendere la propria auto.

Hertz: la società ha raggiunto un accordo con la U.S. Securities and Exchange Commission

Tramite un incontro con la U.S. Securities and Exchange Commission, Hertz ha rivelato di aver raggiunto un accordo con i creditori per disporre di almeno 182.521 veicoli in leasing tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2020.

I guadagni verranno utilizzati per pagare il debito. Inoltre, le note riportate nei documenti dell’incontro affermano che la società pagherà in contanti un totale di 650 dollari (558 euro) di affitto in rate mensili uguali da luglio a dicembre.

Il denaro verrà anche utilizzato per effettuare alcuni pagamenti aggiuntivi per i veicoli finanziati. Mettendo da parte per un attimo la questione finanziaria, il mercato delle auto usate negli Stati Uniti sarà presto invaso da quasi 200.000 veicoli. Ciò significa che gli acquirenti potrebbero comperare una vettura di seconda mano a un prezzo relativamente basso rispetto a quanto costa in genere.

Le auto a noleggio usate di Hertz erano già un vero affare in quanto costavano il 5-15% in meno rispetto a quanto proposto dai rivenditori di vetture usate. Lo sconto varia in base al modello ma un recente studio ha dimostrato che i veicoli Hertz hanno in genere un prezzo inferiore dell’8% al valore di mercato per un risparmio medio di 1389 dollari (1191 euro).