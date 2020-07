Dodge e Ram ottengono nuovi riconoscimenti negli Stati Uniti

Dodge e Ram si sono classificate rispettivamente al primo e secondo posto nello studio Automotive Performance Execution and Layout 2020 di J.D. Power. Il risultato conquistato da Dodge è storico perché segna la prima volta in cui un marchio nazionale è riuscito a guadagnare i primi posti nell’APEAL Study e nell’Initial Quality Study di J.D. Power nello stesso anno.

La casa automobilistica americana orientata alle performance ha registrato un pareggio al primo posto nella 34ª edizione di IQS, permettendo ad FCA di aumentare il suo rating di influente nel settore.

Dodge e Ram: le due case automobilistiche conquistano diversi premi grazie alle loro auto

Mark Champine, Head of Quality di FCA Nord America, ha detto: “Queste valutazioni sono coerenti con la nostra costante attenzione al miglioramento dell’esperienza di proprietà per i nostri clienti. La nostra attenzione non vacillerà, né i nostri sforzi“.

Rivisto quest’anno per acquisire maggiori dettagli, lo studio APEAL valuta il legame emotivo tra clienti e veicoli model year 2020. Questo viene determinato dal feedback dei clienti sulle caratteristiche proposte da ogni modello, dal comfort di seduta alla risposta dell’acceleratore durante i primi tre mesi di vita.

Tutti i feedback raccolti vengono aggregati nell’indice APEAL complessivo di 1000 punti. Dodge e Ram si sono piazzate nella classifica con un solo punto di differenza (872 e 871). Questi numeri superano il concorrente più vicino di oltre 13 punti e di gran lunga la media di 838.

Per la terza volta in quattro anni, la Dodge Challenger si è guadagnata la vittoria nella categoria Midsize Sporty Car mentre il famosissimo Ram 1500 ha conquistato il primo posto nel segmento Large Light-duty Pickup. Anche le Dodge Charger e Chrysler Pacifica hanno ottenuto degli ottimi risultati, conquistando le seconde posizioni nei segmenti rispettivi Large Car e Minivan.

Il Dodge Durango, invece, si è posizionato al terzo posto nella categoria Upper Midsize. Challenger, Charger e Durango hanno guidato il primo posto di Dodge nello studio Initial Quality Study 2020. Tutti questi ottimi risultati raccolti hanno permesso a Fiat Chrysler Automobiles di scalare cinque posizioni nella classifica dello studio.