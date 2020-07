Nismo Festival 2020: un altro evento automobilistico annullato a causa del COVID-19

Sembra abbastanza ovvio che il coronavirus non scomparirà da un momento all’altro e ha già colpito la maggior parte delle industrie, inclusa quella automobilistica.

Molti produttori di auto hanno registrato grosse perdite in quanto i consumatori non hanno avuto interesse nell’acquisto di componenti e veicoli. Inoltre, diversi organizzatori hanno posticipato vari eventi di quest’anno o addirittura li hanno annullati completamente. Nelle scorse ore è stato ufficializzato l’annullamento del Nismo Festival 2020.

Nismo Festival 2020: la 23ª edizione adesso si terrà nel 2021

Attraverso un comunicato stampa, Nissan ha detto: “La decisione di annullare il festival di quest’anno è stata presa per prevenire la diffusione di COVID-19 e proteggere la salute e la sicurezza di fan, team partecipanti, espositori e dipendenti Nissan e Nismo. Nissan e Nismo compieranno ogni sforzo per migliorare ulteriormente l’evento per il prossimo anno e oltre, nella speranza che più fan che mai non vedranno l’ora di godersi il Nismo Festival in futuro“.

Lo stesso annuncio è stato pubblicato anche sui social network ufficiali dell’evento, con la promessa di tornare per il 2021 a pieno ritmo e riunire più persone appassionate, ovviamente se il coronavirus non continuerà a dare fastidio. Il Nismo Festival 2020, la 23ª edizione, si sarebbe tenuto il 6 dicembre al Fuji Speedway in Giappone.