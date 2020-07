Ferrari SP30: la speciale one-off è in cerca di un nuovo proprietario

L’esclusiva one-off Ferrari SP30 è disponibile attualmente in vendita in Texas e, nonostante le sue ottime condizioni, è presente sul mercato da molto tempo. La SP30 è stata presentata dal cavallino rampante nel 2012 dopo una richiesta fatta da Cheerag Arya.

La speciale supercar è basata sulla Ferrari 599 GTO ma presenta alcuni elementi stilistici della F12berlinetta. Dopo essere rimasta in concessionaria per alcuni mesi nel 2018, la vettura è stata proposta all’asta da RM Sotheby’s durante un evento tenutosi a Parigi lo scorso anno.

Ferrari SP30: la speciale vettura di Maranello sta cercando una nuova casa

Tuttavia, la one-off non è stata venduta e da allora è stata nuovamente elencata in vendita sul sito Web di Crave Luxury Auto (l’originale venditore) in cui riporta che ha percorso appena 165 km.

L’esterno della Ferrari SP30 è un mix di parti della 599 GTO e della 599XX mentre la potenza proviene da una motore V12 da 6 litri ad aspirazione naturale abbinato a una trasmissione manuale automatizzata a 6 velocità.

Anche se un po’ è una sorpresa vedere una one-off come questa ancora alla ricerca di un nuovo proprietario, negli ultimi anni abbiamo visto molte auto rare impiegare mesi, se non anni, per trovare una nuova casa.

Molti di questi bolidi sono stati scelti dai proprietari originali con parti e finiture esterne ed interne uniche, quindi si potrebbe avere difficoltà nel trovare un acquirente in caso di vendita che abbia gli stessi gusti.