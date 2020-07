Finanziamenti online per comprare l’auto: il futuro

Facciamo un passo indietro: prima del Covid. C’erano le promozioni legate ai finanziamenti: auto scontate se si accettava il prestito della Casa, così ci guadagnava anche la finanziaria del Costruttore (captive). Ma con la pandemia, e l’esigenza di stare lontani, ecco come si evolve il mondo della vendita delle macchine nuove: finanziamenti online per comprare l’auto. Tutto da casa, comodamente. Come quando si lavora.

Finanziamenti online per comprare l’auto: 5 mosse

Sul sito della Casa, si trova il modello adatto. In promozione, con sconto e finanziamento necessario. Si calcola il finanziamento direttamente sul sito: anticipo, rata, maxi-rata eventuale identica al Valore futuro garantito. La macchina scelta (in stock) viene bloccata, in attesa che la finanziaria dia l’ok alla pratica: tutto dipende dalla possibilità di dimostrare il reddito. Quindi, ci si registra al portale e si attende la risposta. Se l’esito è positivo, si prende appuntamento in filiale. Oppure la filiale porta l’auto a casa: obiettivo, stare distanti per non prendere il Covid. Se l’esito è negativo, niente da fare.

Tutto passa per il web: auto nuova e informazioni

Internet diventa lo scudo protettivo anti-coronavirus: il cliente si informa sui siti, analizza anche le questioni legate agli aspetti assicurativi e legali, dopodiché si fionda nel portale della Casa a caccia della promozione.

In alternativa all’acquisto, c’è il noleggio lungo termine all inclusive: bollo, Rca, Furto e incendio, senza penali in caso di danni. Anche con questa formula si passa comunque per una società che deve dare l’ok: come fosse un finanziamento. Occorre dimostrare di essere in grado di pagare il canone mensile negli anni.