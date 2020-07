Jeep Compass 2021 perde la versione con cambio manuale in USA

Negli ultimi mesi stiamo assistendo a una lenta scomparsa delle trasmissioni manuali. L’ultimo modello a perdere quest’opzione è proprio la Jeep Compass.

Almeno negli Stati Uniti, il model year 2021 del popolare SUV sarà disponibile solo con cambio automatico a 6 o a 9 velocità, abbinato al motore a quattro cilindri da 2.4 litri che produce 182 CV di potenza e 321 nm di coppia massima.

Jeep Compass: il model year 2021 perde l’opzione con trasmissione manuale

La notizia è stata confermata anche dal portavoce di FCA Amy Grundman il quale ha affermato che non c’era molta richiesta per una trasmissione manuale. Meno dell’1% (circa 100 unità) delle Jeep Compass vendute negli States disponevano di un cambio del genere. Ciò significa anche che trovare un esemplare di questa versione sul mercato dell’usato potrebbe essere molto difficile.

L’uscita della trasmissione manuale significa anche un maggior prezzo da pagare per il modello base del veicolo, che è passato dai 23.775 dollari (20.613 euro) a 25.390 dollari (22.013 euro). Dato che precedentemente Jeep chiedeva 1500 dollari (1300 euro) in più per aggiungere la trasmissione automatica a 6 velocità, parliamo di un aumento di soli 115 dollari (99 euro).

Al momento le informazioni sui prezzi per il resto della gamma non sono state ancora rilasciate. Per fortuna è possibile trovare sul mercato ancora alcuni modelli Jeep con cambio manuale. Esempi sono la Wrangler e il Gladiator che vengono offerti come standard con un cambio manuale a 6 rapporti.