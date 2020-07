Jeep Grand Cherokee Trackhawk modificata sfida una Tesla Model 3

Jeep sostiene che la sua Jeep Grand Cherokee Trackhawk è il SUV più veloce del mondo. Sotto il cofano troviamo un motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 717 CV e 881 nm di coppia massima.

Si tratta della stessa configurazione che troviamo sulle Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat. Secondo le informazioni fornite dalla casa automobilistica americana, la Grand Cherokee Trackhawk è capace di scattare da 0 a 96 km/h in soli 3,5 secondi.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il prestante SUV riesce ad avere la meglio su una Tesla Model 3

Forza Tuning & Performance ha deciso di mettere a confronto il prestante SUV con una Tesla Model 3 Performance. Secondo Tesla, la sua vettura a zero emissioni impiega soli 3,2 secondi nello scatto 0-96 km/h. Per rendere ancora le cose più difficili, pare che questa particolare Jeep Grand Cherokee Trackhawk utilizzata per la sfida sia in grado di erogare ben 1100 CV.

Il filmato pubblicato su YouTube da Forza Tuning & Performance inizia con un’introduzione della Model 3. I proprietari del canale sembrano particolarmente colpiti dalle caratteristiche uniche offerte dall’auto completamente elettrica.

Nonostante la grande potenza offerta dal SUV di Jeep, la Tesla Model 3 riesce ad essere più veloce nella partenza. Per maggiori informazioni sulla drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente qui sotto e saltare al minuto 9:50.