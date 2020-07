Chrysler 300 SRT Pacer va sold out in Australia

Chrysler ha lanciato recentemente in Australia una speciale versione limitata della 300 SRT chiamata Chrysler 300 SRT Pacer. Nelle scorse ore, il marchio automobilistico statunitense ha comunicato che la special edition è ufficialmente sold out, anche se circa una dozzina di esemplari sono rimasti nelle scorte dei rivenditori.

Tutte le unità disponibili sono state segnalate come vendute a Chrysler Australia ma una ricerca online ha trovato almeno 10 esemplari ancora disponibili per la vendita mentre altri sono stati visti nelle concessionarie.

Chrysler 300 SRT Pacer: i 50 esemplari proposti sarebbero stati tutti venduti in Australia

I prezzi per acquistare una 300 SRT Pacer vanno da un minimo di 68.790 dollari australiani (41.959 euro) fino a 75.000 dollari australiani (45.747 euro). Il colore scelto sembra essere la differenza principale. Ad esempio, il grigio e il bianco sono quelli più economici mentre gli esemplari neri vengono proposti da 74.000 (45.137 euro) a 75.000 dollari australiani.

Tutti e 50 gli esemplari sono numerati singolarmente e dotati di una stampa in edizione limitata dall’originale Valiant Pacer. Dato che ci sono 64 rivenditori Chrysler in tutta l’Australia, alcuni non hanno potuto vendere la vettura.

Il motore Hemi V8 da 6.4 litri presente nella Chrysler 300 SRT Pacer in edizione limitata non ha guadagnato potenza extra rispetto alla normale 300 SRT, quindi sviluppa ancora 476 CV e 637 nm di coppia massima. Tuttavia, ci sono una serie di badge Pacer che rendono omaggio all’originale modello del 1969.