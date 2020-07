Fiat Panda: pubblicata la seconda clip dedicata ai 40 anni della vettura

Il secondo video dedicato ai 40 anni di storia della mitica Fiat Panda approfondisce il design che ha caratterizzato le tre generazioni della famosa city car del marchio torinese.

Questa volta l’ospite di Luca Napolitano – Head of Fiat, Lancia & Abarth EMEA – è Klaus Busse, Head of Design di FCA EMEA. Assieme a quest’ultimo ha analizzato nello specifico lo stile e il design italiano della Panda che rappresenta il mix perfetto tra funzionalità, concretezza e pragmatismo.

Fiat Panda: il marchio italiano pubblica il secondo video dedicato ai 40 anni dell’auto

“Il successo di un’automobile è il risultato di una scommessa vinta, di un lampo d’intuizione stilistica mediato dagli studi sulle nuove tendenze del gusto e sulle emergenti necessità della clientela. Nasce, insomma, da una ricetta che viene messa alla prova dal giudice più severo: il tempo. Come nel caso di Fiat Panda che, quest’anno, taglia il traguardo dei suoi primi 40 anni di vita, condensati in tre generazioni, numerosi primati tecnologici e commerciali oltre a incarnare in modo inconfondibile il quotidiano rapporto con l’automobile: più immediato, più disinvolto”, ha dichiarato Napolitano.

“Basti pensare agli oltre 7,8 milioni di esemplari prodotti sino a oggi, mentre nel primo semestre dell’anno la Panda si conferma, insieme alla 500, leader indiscussa nel segmento A in Europa. La Panda, infatti, grazie al lancio della motorizzazione ibrida, immatricola quasi 59.900 vetture e raggiunge una quota del 17,1%, con una crescita di +2,3 punti percentuali rispetto a un anno fa“, ha concluso il dirigente.

La Panda è una city car che fin dalla sua nascita è stata capace di sorprendere e di offrire soluzioni alle più diverse necessità delle persone, oltre ad essere accessibile ed economica.

“Al suo debutto, nel 1980, Fiat Panda fu definita come la scatola magica piena di idee originali, ingegnose e sorprendenti. Panda è stata progettata per essere usata e ‘vissuta’, non per essere soltanto ammirata. Ѐ il tipico oggetto di design, apprezzato per la sua funzionalità, oltre che per il suo stile. Ed è per questa ragione che ha conquistato il cuore di tutti“, ha dichiarato Busse.

Tra i segreti di successo della vettura ci sono le dimensioni esterne compatte, il grande abitacolo configurabile per ogni esigenza di trasporto, l’ampia scelta di motorizzazioni e le numerose combinazioni cromatiche. Il tutto è racchiuso all’interno di un’auto robusta, rassicurante e familiare. Oltre ad essere apprezzata molto degli italiani, la Panda è amata anche da tantissimi europei.

Questo veicolo è nato come un modello urbano ma allo stesso tempo può trasformarsi anche in un piccolo SUV scegliendo la versione 4×4. Nonostante si sia evoluta col passare degli anni, la vettura è rimasta fedele alle sue origini, assicurando un perfetto equilibrio tra forma e funzione. In futuro, la Fiat Panda è destinata ancora a sorprendere in quanto la sua carica innovativa è una continua fonte di ispirazione per i designer del Centro Stile Fiat.