Fiat Argo SUV: le ultime novità e nuovi render

Fiat sta sviluppando in Brasile un SUV che verrà montato sulla piattaforma di Fiat Argo e che dovrebbe raggiungere il mercato nella prima metà del 2021. E grazie al portale Brazilian Auto Esporte ci sono già abbastanza dati su questo modello futuro. Per ora noto internamente come il “Projeto 363”, questo crossover che per il momento definiamo Fiat Argo SUV si troverà sopra la Fiat Argo Trekking (solo una versione “rialzata” della berlina ) ma sotto la sua Fiat 500X e la cugina Jeep Renegade nella gamma di Fiat Chrysler Automobiles per l’America Latina. Condividendo il 95% della sua base con l’Argo, sarà 10 cm più lungo, 4 cm più alto e 3,6 cm più largo di questo.

Il designer João Kleber Amaral ha eseguito alcuni rendering speculativi su come potrebbe essere la versione di produzione del Projeto 363 Fiat Argo SUV, con un frontale simile a quello della nuova Strada e Toro e un posteriore più simile all’Argo. Chiaramente, è ancora troppo presto per sapere se ci sono delle caratteristiche che questo modello avrebbe, ma una proposta come quella di questo rendering non sarebbe male.

In effetti, si dice che Fiat stia cercando di migliorare la percezione della qualità delle sue auto attraverso il design e un nuovo veicolo destinato a uno dei segmenti più popolari sarebbe la chiave per questo. La meccanica sarebbe anche la chiave e le versioni di entrata dovrebbero trasportare il motore Firefly da 109 litri con 109 cavalli e possibilmente una trasmissione CVT, mentre le top di gamma trasporterebbero il Firefly T3 (turbo) da 1,0 litri con tra 120 e 125 cavalli.

Secondo i rapporti di Auto Esporte, a febbraio Antonio Filosa, CEO di FCA in Brasile, ha dichiarato in un’intervista con i media di quel paese che “debutteremo in questo segmento nella prima metà del 2021, e all’inizio del 2022 avremo un altro modello, unico e senza confronto con ciò che esiste sul mercato ”, cosa che non solo confermerebbe l’arrivo di questo SUV Argo, ma anche di un altro SUV totalmente nuovo.

